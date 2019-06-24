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ارتفاع عدد القتلى من انهيار مبني كمبوديا لـ24 شخصاً

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:29 ص
ارتفاع عدد القتلى من انهيار مبني كمبوديا لـ24 شخصاً
صورة أرشيفية
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ترجمة منار طارق
 
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استمر عمال الانقاذ اليوم الاثنين، في البحث في أنقاض مبنى كان قيد الإنشاء في بلدة ساحلية في كمبوديا. 

وقد انهار المبنى المكون من سبعة طوابق في وقت مبكر من يوم السبت على رأس العشرات من عمال البناء الذين كانوا ينامون في الطابق الثاني، مما أسفر عن مقتل 25 عاملًا على الأقل.

وقد أعربت السفارة الصينية عن تعازيها، وقالت إنها حشدت المساعدات الصينية للإنقاذ. كما أوضحت سلطات مقاطعة برياه سيهانوك أن رجال الإنقاذ الذين يقومون بحفر الأنقاض المعدنية والخرسانية الملتوية عثروا على خمس جثث حتي صباح اليوم الاثنين، مما رفع عدد القتلى إلى 25 شخصًا، تمت إزالة ما يصل إلى 75٪ من الحطام من الموقع حتى الآن.

وقد صرحت وزارة العمل والتدريب المهني، إن 30 عاملًا كانوا في الموقع عندما انهار المبنى، لكن نور شاندون قال إنه كان هناك ما بين 55 إلى 60 شخصًا داخل المبنى. 

كما أعلنت سلطات المقاطعة في بيان أن أربعة مواطنين صينيين شاركوا في البناء تم اعتقالهم أثناء التحقيق في الانهيار.

وذكرت السفارة فى بيان لها فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن السفارة الصينية "تؤيد إجراء تحقيق شامل فى الحادث واتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلطات الكمبودية المختصة وفقا للقانون". 

وأضافت أن السفارة حزينة للغاية بسبب الانهيار وتواصلت مع الشركات الصينية في كمبوديا لتعبئة الأفراد وكذلك المعدات الثقيلة مثل الحفارات لإزالة الأنقاض.

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