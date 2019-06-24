إيناس عبدالدايم تفتتح قصر السينما.. الخميس المقبل

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، قصر السينما في السادسة مساء الخميس المقبل، برفقة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس القصر ولفيف من نجوم الفن، وذلك بعد عمليات تجديد وتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي من إنتاج القصر عن المخرج الراحل حسن الامام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي عن الامام.







