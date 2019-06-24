إيناس عبدالدايم تفتتح قصر السينما.. الخميس المقبل
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:24 ص
الفجر الفني
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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، قصر السينما في السادسة مساء الخميس المقبل، برفقة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس القصر ولفيف من نجوم الفن، وذلك بعد عمليات تجديد وتطوير التي شهدها القصر في العديد من قاعاته المختلفة، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي من إنتاج القصر عن المخرج الراحل حسن الامام، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي عن الامام.
وكان قصر السينما تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده، كما تم تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسًا للقصر في شهر مارس الماضي، وسبق وأن تولى "عبد المنعم"، رئاسة القصر منذ يناير 2006 وحتى يونيو 2011، وأحدث وقتها طفرة حقيقية بالقصر، ووضعه على الخريطة الثقافية في تلك الفترة، من أنشطة ودراسات وندوات وإنتاج أفلام ومسرحيات وإقامة معارض فنية.
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