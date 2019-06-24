طهران: الهجمات الإلكترونية الأمريكية علينا لم تكن ناجحة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:24 ص
وكالات
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قللت إيران من تأثير الهجمات السيبرانية الأمريكية الأخيرة عليها، وأكدت أنها كانت هجمات فاشلة وغير ناجحة ولم تترك أي أثر على أنظمتها ومرافقها التي استهدفتها.
وكتب محمد جواد آذري وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات الإيراني اليوم الاثنين على "تويتر": "إنهم يحاولون بقوة،
لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح".
وأضاف: "سألت وسائل الإعلام عما إذا
كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة... نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ
فترة طويلة وفي العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".
وجاء تصريح آذري بعد أيام من تقارير تفيد
بشن وزارة الدفاع الأمريكية هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة
إطلاق الصواريخ الإيرانية.
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