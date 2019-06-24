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نجم برشلونة يرفض عرض الدوري الصيني ويحدد وجهته المقبلة

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:19 ص
نجم برشلونة يرفض عرض الدوري الصيني ويحدد وجهته المقبلة
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الفجر الرياضي
 
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رفض التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة الإسباني، العرض الصيني المقدم له للرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن فيدال طلب من وكيل أعماله عدم نقل العروض التي وصلت له لإدارة برشلونة ، لأن اللاعب لديه علاقة جيدة مع إرنستو فالفيردي وهو راضٍ عن وضعه في البارسا.

 

وتابعت الصحيفة أن فيدال لا يريد الذهاب إلى الصين، وسيرحل عن البارسا فقط إذا كان هناك عرض ضخم من نادي آسيوي.

 

وكان فيدال قد وقع لمدة ثلاثة مواسم مع برشلونة ، حتى عام 2021 ، وفي السنة الأولى لعب 53 مباراة ، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم سبعة تمريرات حاسمة.

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