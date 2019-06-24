العثور على جثة عجوز بمنزله في السويس

يدعى حسني الشهير بحسني النوبي،





وأثناء معاينة المباحث تبين بالكشف ظاهريا أن الجثة منتفخة، وليست متحللة، مما يعني أن الوفاه كانت باليوم السابق، وقد تم نقل الجثمان إلى المشرحة.





عثر أهالي منطقة منشية الرجولة بحي الجناين بمحافظة السويس، على جثة رجل عجوز ٥٠ عامًامتوفي في منزله.وعاينت المباحث المكان تحسبًا لأن تكون الوفاة جنائية، علما بأن المتوفي حسن السمعة بين جيرانه,