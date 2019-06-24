المعارضة التركية توجه ضربة لأردوغان بفوزهم بمنصب "عمدة اسطنبول"



واحتفل عشرات الآلاف من أنصار أغلو، يوم الأحد في شوارع اسطنبول بعد فوز رجل الأعمال السابق على مرشح أردوغان المختار بأكثر من 800000 صوت.



وقال أوغلو: "في هذه المدينة اليوم، لديك ديمقراطية ثابتة. شكرًا لك يا إسطنبول".



وأضاف: "لقد جئنا لاحتضان الجميع، وسنبني الديمقراطية، والعدالة في هذه المدينة، وأعدكم بأننا سنبني المستقبل ".



بينما لم يعلن المجلس الأعلى للانتخابات بعد عن النتائج الرسمية، لكن أردوغان هنأ بالفعل إمام أوغلو على فوزه ومنافس إمام أوغلو، بينالي يلدريم، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتمنى له التوفيق.









وجهت المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان ضربة قوية بفوزهم بالسيطرة على اسطنبول في الانتخابات البلدية التي أعيد انتخاباتها وكسر هاجته التي لا تقهر وتوصيل رسالة من الناخبين أنهم غير راضين عن سياساته.وقد حصل "أكرم امام اغلو" من حزب الشعب الجمهوري (CHP) على 54.21٪ من الأصوات، وفقا لوكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة - هامش انتصار أوسع بكثير من فوزه الضيق قبل ثلاثة أشهر.تم إلغاء النتيجة السابقة بعد احتجاجات من حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية لأردوغان، والتي قالت إن هناك مخالفات واسعة النطاق في التصويت.وانتقد الحلفاء الغربيون قرار إعادة الانتخابات، وأثار غضبًا بين المعارضين المحليين الذين قالوا إن الديمقراطية التركية مهددة.