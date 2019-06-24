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عمرو أديب يستضيف محمد ممدوح في "الحكاية".. اليوم

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:14 ص
عمرو أديب يستضيف محمد ممدوح في الحكاية.. اليوم
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الفجر الفني
 
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يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" الفنان محمد ممدوح في العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

ويتحدث محمد ممدوح عن سباق رمضان الأخير، وتألقه في مسلسل "ولد الغلابة"، ومسلسل "شقة فيصل"، كما يتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة.

برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الإثنين في تمام العاشرة مساءً، على شاشة "MBC مصر"، ويرأس تحريره طارق يونس.
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