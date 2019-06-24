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طهران: إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يمكن أن يتكرر

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:16 ص
طهران: إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يمكن أن يتكرر
الأميرال حسين خانزادي
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وكالات
 
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وصف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي إسقاط قوات بلاده الطائرة الأمريكية المسيرة مؤخرا بأنه رد قاطع يمكن أن يتكرر.

 

ونقلت وكالة "تسنيم" عن خانزادي قوله: "العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة".

 

وشدد على أن "هذا الرد القاطع سيحدث دائما ويمكن تكراره والعدو يعرف هذا الأمر جيدا".

 

وتطرق خانزادي إلى العقوبات التي يفرضها "الأعداء" على بلاده، وقال: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة وإرساء أمن المنطقة وقطع دابر العدو فيها".

 

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