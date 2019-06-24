مرشح رئيس الوزراء البريطاني: بوريس جونسون جبان
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:07 ص
ترجمة: دينا الشريف
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قال جيريمي هنت وهو أحد الشخصين المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي اليوم الاثنين، إن منافسه بوريس جونسون "جبانًا" لتفادي المناقشات العامة المباشرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قائلًا: "بالنسبة لمسألة المناقشات، فهو جبان"، مضيفاً بأنه "من الجبن عدم الظهور في مناظرات مباشرة".
قائلًا: "بالنسبة لمسألة المناقشات، فهو جبان"، مضيفاً بأنه "من الجبن عدم الظهور في مناظرات مباشرة".
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