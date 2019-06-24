الإيرانيون : "عظامنا تكسرت" بسبب العقوبات الأمريكية





بدت إيران أيضًا مستعدة للرد على تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بعد إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار تقول إنها انتهكت مجالها الجوي الأسبوع الماضي.



ردًا على ذلك، تعهد المسؤولون الأمريكيون بمزيد من العقوبات، لكن إلى جانب ترامب، يلقي الكثير من الإيرانيين باللوم على حكومتهم، التي تنتقل من كارثة اقتصادية إلى أخرى منذ ثورتها الإسلامية قبل 40 عامًا.





وقالت شيفا كيشافارز، المحاسبة البالغة من العمر 22 عامًا والتي ستتزوج قريبًا: "إن الحرب الاقتصادية حقيقة واقعة، فالناس يتعرضون لضغوط شديدة".





وأضافت أن قادة الحكومة "يواصلون نصحنا بأن نكون أقوياء وأن نتحمل الضغوط، لكن يمكننا بالفعل سماع صوت عظامنا تتكسر".



وقد تجاوز معدل التضخم 37٪، وفقًا للإحصاءات الحكومية، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص، أو 12٪ من المواطنين في سن العمل، عاطلون عن العمل.





يتضاعف هذا المعدل للشباب المتعلم. يجعل الاستهلاك والتضخم كل شيء أكثر تكلفة - من الفواكه والخضروات إلى الإطارات والزيوت، وصولًا إلى السلع العالية، مثل الهواتف المحمولة، حيث يقدر سعر الهاتف الخلوي البسيط براتب حوالي شهرين للموظف الحكومي العادي، بينما يتكلف هاتف أيفون راتب 10 أشهر.



وأوضح حسين رستامي، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 33 عامًا، لصحيفة "أسوشيتيد برس" ان أسعار الفرامل وحدها قفزت خمسة أضعاف، وأن"سبب مشاكلنا هو عدم كفاءة المسؤولين".





وقد أثارت سنوات من الإحباط الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة احتجاجات في أواخر عام 2017، والتي تحولت في أوائل العام التالي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة عبر عشرات المدن والبلدات.





ويعلق العديد من الإيرانيين الأزمة الاقتصادية على الفساد مثل أي شيء آخر.







نظرًا لاستمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران، فإن الشخص العادي هو الذي يشعر بها أكثر، حيث يمكن ملاحظة نقص الأموال الناتج عن الضغط الاقتصادي الذي يواجه 80 مليون شخص في إيران في كل مكان، ويلقي الكثيرون باللوم على الرئيس دونالد ترامب وسياسته القصوى تجاه إيران.في الأسابيع الأخيرة، هددت إيران بالخروج من الصفقة ما لم تخفف القوى الأوروبية من ما تسميه "حرب ترامب الاقتصادية".