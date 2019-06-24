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معرض متنقل للترويج لفيلم الرعب "أنابيل بالمنزل"

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:02 ص
معرض متنقل للترويج لفيلم الرعب أنابيل بالمنزل
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الفجر الفني
 
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أقيم معرض ترويجي متنقل لفيلم "Annabelle Comes Home- أنابيل بالمنزل"،  أمس، تمهيدا لعرض الفيلم المقرر في 26 من الشهر الجاري بدور السينما.

وأطلق على المعرض اسم "Warren Family Traveling Artifact Room"، وهو عبارة عن عربة ضخمة تحتوي على أبرز القطع التي ظهرت في الفيلمين السابقين، من سلسلة أفلام “Annabelle".

وتم افتتاح المعرض في تمام الساعة الثالثة عصرا، في منطقة الترفيه الأسطورية "تشييد فيلد"، بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية.

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