الثلاثاء.. رئيس النواب ووزير التعليم العالي يشهدان افتتاح مستشفيات جامعة عين شمس

يفتتح على عبد العال رئيس مجلس النواب وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقهما عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ومحمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٢٥ من يونيو الجاري.





تبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور عدد من الوزراء والسادة نواب رئيس الجامعة وأيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.









وصرح محمود المتيني أن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين قد تم الإنتهاء منها بتكلفة تجاوزت ٩٠ مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن، وقد تم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة.









ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس فى عام ١٩٨٤ ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص، ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات و طموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي و الإقليمي و يضاهي المستويات العالمية.









أما عن مستشفى الأطفال الجديد، أوضح محمود المتيني أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض و جراحة الأطفال بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه، وجاري العمل حاليًا في المرحلة الثانية و هي تجديد المستشفي القديم و عودتة الي تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضي ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال و جراحاتها إلي ٦٥٠ سرير بانتهاء الثلاث مراحل في عام ٢٠٢٢.



