توماس كوك تتوقع نمو حجوزات الصيف في مصر بنسبة 15%
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:00 ص
هديل هاشم
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توقعت شركة توماس كوك للسياحة البريطانية ارتفاع الحجوزات على رحلاتها إلى مصر خلال الصيف بنسبة 15% مقارنة بموسم الصيف الماضي.
وأكدت الشركة ارتفاع كبير في حجوزات فصل شتاء 20202019 بنسبة تبلغ 57% بمقارنة بالشتاء الماضي، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشركة.
وتعتزم توماس كوك افتتاح فندقين خلال العام الجاري، الأول هو كوكس كلوب في أغسطس بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية، وذلك بعد تجديده، والثاني هو كاسا كوك في أكتوبر المقبل والذي سيضم 100 غرفة فندقية.
وأكدت الشركة ارتفاع كبير في حجوزات فصل شتاء 20202019 بنسبة تبلغ 57% بمقارنة بالشتاء الماضي، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشركة.
وتعتزم توماس كوك افتتاح فندقين خلال العام الجاري، الأول هو كوكس كلوب في أغسطس بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية، وذلك بعد تجديده، والثاني هو كاسا كوك في أكتوبر المقبل والذي سيضم 100 غرفة فندقية.
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