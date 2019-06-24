بفرمان من لاسارتي.. الأهلي يتحرك لضم مدافع الرائد السعودي

يبحث الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي عن تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

ودخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع محمد عطوة مدافع فريق الرائد السعودي بترشيح من محمود صالح مدير إدارة المواهب بالنادي الأحمر ، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويحاول النادي الأهلي حسم صفقة محمد عطوة وتدعيم دفاع النادي الأحمر في ظل وجود مفاوضات من نادي الزمالك معه في الساعات الماضية.