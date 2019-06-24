ريهام سعيد لـ"ميريام فارس": "إنتي بدون مصر ولا حاجة"
الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:41 ص
مريم الشريف
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علقت الإعلامية ريهام سعيد، على تصريحات المطربة ميريام فارس المسيئة لمصر قائلة،: "فعلا إنتي تقيلة لكن مش في أجرك، إنتى مش مطلوبة فى مصر، إحنا 100 مليون ولو عملنا حفل في مصر لـ ميريام فارس محدش هيروحها، وبالتالي مش هيدفعوا أجرك اللى هو أوطى كتير من أجر مطربين تانيين".
وأضافت "سعيد" خلال برنامجها "صبايا" المعروض على قناة "الحياة" قائلة: "لو متعرفيش جينفر لوبيز جاية يوم 9 أغسطس فى الساحل، وعندنا حفلات لمطربين مهمين مثل راغب علامة وإليسا، واحنا عندنا فنانين مصريين أجرهم مش قليل ومكتفين بهم مثل أنغام".
ووجهت سؤالًا لـ"ميريام فارس" قائلة لها: "تفتكري أجرك ولا أجر أنغام؟".
وتابعت قائلة: "ميريام غنت أربع أغاني باللهجة المصرية علشان تتعرف، هى بدون مصر ولا حاجة، لكن واضح إن الأنا خدتها وراء الشمس، في ناس لما الأنا بتاخدهم بيتجننوا".
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