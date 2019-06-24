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قائد الأهلي السابق: السنغال أفضل المنتخبات في أمم إفريقيا حتى الآن

الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:23 ص
قائد الأهلي السابق: السنغال أفضل المنتخبات في أمم إفريقيا حتى الآن
السنغال وتنزانيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد شادي محمد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن منتخب السنغال هو أفضل منتخبات بطولة أمم أفريقيا حتى الآن.

 

وقال شادى خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « السنغال يقدم كرة جماعية رائعة وعندما يفقد المرة يستخلصها في أسرع وقت وهي أهم ميزة للمنتخبات الكبرى»

 

وأضاف: «احترام المنتخبات الصغيرة سيكون أساس لكي يحصد اي منتخب كبير لقب تلك البطولة»

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