ريهام سعيد لـ ميريام فارس: "مصر فيها كل ربع ساعة حفلة" (فيديو)

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شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجوما شديدًا على الفنانة "ميريام فارس"، بعد تصريحات الأخيرة بأن أجرها ارتفع وأصبحت "ثقيلة" على الحضور في مصر.



وقالت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "هي تقيلة فعلا.. بس مش في أجرها.. المشكلة إننا لو عملنا حفلة لميريام فارس في مصر محدش هيروحها فمش هيعرفوا يدفعوا أجرك.. جينفير لوبيز جاية الساحل يوم 9 أغسطس.. لو متعرفيش".



وتابعت: "هي من غير مصر ولا حاجة.. وغنت تلات أربع أغاني بالمصري علشان تتعرف.. هي الأنا خدتها فـ ودتها ورا الشمس.. مصر فيها كل ربع ساعة حفلة.. يعني انت أحسن من حسين الجسمي!".



وأضافت: "إزاي جرؤتي!!.. لما تجيبي سيرة مصر والمصريين تعرفي قدرك كويس.. وتتكلمي بمنتهى الحرص.. وانتي خسرتي المصريين للأبد.. أنتي مش موجودة عندنا ولا في أذهاننا علشان نديكي أجر أساسا".

