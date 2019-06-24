مستغانمي تكشف حصولها على لجوء إنساني عند الأيتام منذ 10 سنوات

وكتبت "مستغماني": "حين توفيت والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان، قررت أن أواجه حزني بقضاء العيد مع 20 يتيما أتكفل بهم منذ 10 سنوات في المنيعة بولاية غرداية، ولم يحدث أن التقيت بهم سوى عبر المراسلات، كان لقاء تحت رعاية مؤسسة FOREM لرعاية الأيتام التي وثّقت الزيارة للحث على تبني 1000 يتيم".

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة حيث كتب حساب يدعي "مراد": "لو لم تكوني جزائرية لستغربت ذلك، لكنه الأصل الأصيل فيكم شكرا سيدتي".





بينما قال آخر: "دائما تسعفيني وتؤكدي لي بأروع المواقف إني كنت محقة حين تصرفت كأني ملكة الفرح في خضم الأوقات الأليمة التي واجهتها أنا وعائلتي في النزوح.. لا حرمنا الله منك أيتها القدوة الحسنة.. والبساطة تليقين بها لأنك رمز من رموز الصدق".



