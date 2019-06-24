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موعد مباراة الأوروجواي وتشيلي يوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:41 ص
موعد مباراة الأوروجواي وتشيلي يوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا
تشيلي وارووجواي
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أحمد عصام
 
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يواجه منتخب الأوروجواي، نظيره منتخب تشيلي اليوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

 

وسوف تقام المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب أوروجواي في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب الأوروجواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 HD.

 

ويحتل منتخب تشيلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تشيلي، ضد منتخب الأوروجواي في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.

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