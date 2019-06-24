متحدث الري يكشف آخر تطورات ملف "سد النهضة" (فيديو)
الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:07 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن ملف سد النهضة من أهم القضايا التي تهتم بها مصر.
وأضاف "السباعي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه كان من المفترض عقد سلسلة مباحثات في شهر أبريل الماضي بين الدول الثلاث، مصر، أثيوبيا، والسودان، لكن بسبب الأحداث في الأخيرة تم تأجيلها، وسيتم عقدها بعد استقرار الأوضاع فيها.
وتابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن وزير الخارجية أجرى مباحثات للتعاون في التنمية المستدامة مع نظيره الأثيوبي منذ أيام، وبالتالي لا نستطيع وصف الوضع بـ"المتجمد".
وشدد على أن مصر تسعى لعقد اتفاق دائم مع الدول الأخرى، ومصر تتابع الموقف في كافة الأنحاء.
وأضاف "السباعي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه كان من المفترض عقد سلسلة مباحثات في شهر أبريل الماضي بين الدول الثلاث، مصر، أثيوبيا، والسودان، لكن بسبب الأحداث في الأخيرة تم تأجيلها، وسيتم عقدها بعد استقرار الأوضاع فيها.
وتابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن وزير الخارجية أجرى مباحثات للتعاون في التنمية المستدامة مع نظيره الأثيوبي منذ أيام، وبالتالي لا نستطيع وصف الوضع بـ"المتجمد".
وشدد على أن مصر تسعى لعقد اتفاق دائم مع الدول الأخرى، ومصر تتابع الموقف في كافة الأنحاء.
Advertisements
- "الري": غدًا اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة لمحاولة التوافق حول تقرير المكاتب الاستشارية
- "الري": لم نصل إلى طريق مسدود في مباحثات "سد النهضة" (فيديو)
- "الري": دورنا انتهى في قضية سد النهضة.. والملف انتقل لجهة أخرى
- "الري": تصعيد أزمة سد النهضة على مستوى الحكومات
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الاثنين 13/11/2017: مفاجأة صادمة حول سد النهضة
- محمود الضبع: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لقطر "مشبوهة" وعدنا لنقطة الصفر
- "الخارجية" عن ملف سد النهضة: "الطريق طويل وليس سهلاً"
- "الري": اجتماع وزراء مصر وإثيوبيا والسودان لتحريك الموقف الخاص بسد النهضة (فيديو)