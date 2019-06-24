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متحدث الري يكشف آخر تطورات ملف "سد النهضة" (فيديو)

الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:07 ص
متحدث الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن ملف سد النهضة من أهم القضايا التي تهتم بها مصر.

وأضاف "السباعي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه كان من المفترض عقد سلسلة مباحثات في شهر أبريل الماضي بين الدول الثلاث، مصر، أثيوبيا، والسودان، لكن بسبب الأحداث في الأخيرة تم تأجيلها، وسيتم عقدها بعد استقرار الأوضاع فيها. 

وتابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن وزير الخارجية أجرى مباحثات للتعاون في التنمية المستدامة مع نظيره الأثيوبي منذ أيام، وبالتالي لا نستطيع وصف الوضع بـ"المتجمد".

وشدد على أن مصر تسعى لعقد اتفاق دائم مع الدول الأخرى، ومصر تتابع الموقف في كافة الأنحاء.
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المزيد عن: مصر سد النهضة الري أثيوبيا
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