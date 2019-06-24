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الأنصار اللبناني يعلن اعتراضه على الاستبعاد من البطولة العربية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:37 ص
الأنصار اللبناني يعلن اعتراضه على الاستبعاد من البطولة العربية
الانصار
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محمد أيمن
 
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار اللبناني مخاطبة إتحاد الكرة في البلاد بخصوص حرمانه من المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في النسخة الثانية لها.

 

وكتب الفريق في بيان رسمي له عبر صفحة الفريق على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الفريق نجح في الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري بالإضافة إلى أنه حصل على وصيف كأس لبنان.

 

وتساءلت الإدارة عن المعايير التي تم بها إعتماد تسمية المشاركة في البطولة الجديدة وكيف أن يختار العهد والنجمة أصحاب المركزين الاول والثالث ويتجاهلون صاحب المركز الثاني ؟

 

 

 

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