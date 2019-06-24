ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد حادث "خط ساخن".. سلاف فواخرجي توجه رسالة لجمهورها (فيديو)

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:23 ص
بعد حادث خط ساخن.. سلاف فواخرجي توجه رسالة لجمهورها (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة إلى جمهورها، عقب تعرضها لحادث، خلال تصوير مسلسلها "خط ساخن".

ونفذت سلاف فواخرجي، مشهدا خطيرا، دون الاستعانة بـ"دوبلير" فأدي ذلك إلى إصابتها بكدمات وجروح. 

وحرصت الممثلة السورية على طمأنة جمهورها، خلال فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وجهت فيه الشكر لكل من سأل عنها أو أرسل لها رسالة مؤكدة أن محبتهم أهم شيء بالنسبة لها، وأضافت: "الحادث كان صعبا لكنه مر بسلام وخير"، مشيرة إلى أنها ستعود لاستئناف تصوير دورها".

ويظهر الفيديو آثار الحادث على والأرق، الذي تعرضت له الفنانة السورية بعد الحادث الأخير، الذي أدى إلى تعرضها لإصابة باليد.

وتعود سلاف فواخرجي إلى الدراما التليفزيونية المصرية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل "خط ساخن"، حيث يشاركها البطولة حسين فهمي وصلاح عبد الله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ساحل العاج
-
x
16:30
-
جنوب أفريقيا
تونس
-
x
19:00
-
أنغولا
مالي
-
x
22:00
-
موريتانيا