بعد حادث "خط ساخن".. سلاف فواخرجي توجه رسالة لجمهورها (فيديو)

وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة إلى جمهورها، عقب تعرضها لحادث، خلال تصوير مسلسلها "خط ساخن".

ونفذت سلاف فواخرجي، مشهدا خطيرا، دون الاستعانة بـ"دوبلير" فأدي ذلك إلى إصابتها بكدمات وجروح.

وحرصت الممثلة السورية على طمأنة جمهورها، خلال فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وجهت فيه الشكر لكل من سأل عنها أو أرسل لها رسالة مؤكدة أن محبتهم أهم شيء بالنسبة لها، وأضافت: "الحادث كان صعبا لكنه مر بسلام وخير"، مشيرة إلى أنها ستعود لاستئناف تصوير دورها".





ويظهر الفيديو آثار الحادث على والأرق، الذي تعرضت له الفنانة السورية بعد الحادث الأخير، الذي أدى إلى تعرضها لإصابة باليد.



