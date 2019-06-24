منتجو "Last Christmas" يكشفون عن البوستر الأول الرسمي للفيلم





كشفت الشركة المنتجه لفيلم Last Christmas، بطولة الممثلة العالمية إيمليا كلارك، عن البوستر الأول الرسمى للفيلم.





وقرر القائمون على الفيلم عرضه يوم 15 نوفمبر القادم فى دور العرض العالمية.

وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.



