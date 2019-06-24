رئيس جامعة بني سويف: برنامج لبناء قدرات الطلاب على الإبداع التكنولوجي

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إدارج الجامعة ضمن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات المصرية في الدفعة الثالثة عشر والموجه من مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاء ذلك خلال ترأسة لمجلس إدارة وحدة إدارة المشروعات، بحضور مدير الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح رئيس الجامعة أن مدة البرنامج ستة أيام في الفترة ما بين 31 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، ويستهدف تدريب طلاب الجامعة والخريجين المبدعين والمتميزين وأصحاب الإختراعات والإبتكارات التكنولوجية، وذلك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الإبداع، وريادة الأعمال.

