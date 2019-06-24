زوجة الصحفي معتز ودنان تستغيث بالنائب العام
الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:06 ص
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تقدمت، هالة عبدالعال توفيق، زوجة الصحفي معتز ودنان، باستغاثة إلى
المستشار نبيل صادق، النائب العام، لتمكينها من زيارة زوجها.
وأضافت زوجة الصحفى المحبوس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، أنها حصلت على حكم قضائي بتمكينها من زيارة زوجها، مناشدة النائب العام بتمكينها من زيارته.
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