حملة مرورية ليلية بالدقهلية تسفر عن مصادرة 32 توك توك

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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والعقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور وعدد من ضباط ومسئولي الإدارة بحملة مفاجئة لضبط حركة المرور ومصادرة التكاتك، واسفرت الحملة التي شهدها محافظ الدقهلية عن مصادرة 32 توكتوك.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات المرورية ومصادرة جميع التكاتك التي تعمل داخل المدينة حتى يتم القضاء على التكاتك نهائيا داخل المدن بنطاق المحافظة.



وأشار شاروبيم إلى أن هناك قرار بمنع سير التكاتك في كافة مدن المحافظة ومصادرة أية منها في حال ضبطه داخل المدينة،وأضاف أن الهدف هو تسيير حركة المرور في المدن وقصر عمل التكاتك على القرى بعيدا عن الازدحام والتكدس المروري بالمدن.



ومن جانبه أوضح العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور أنه تم مصادرة 32 تكتوك و17 دراجة نارية،وسحب 86 متنوع، كما تم حجز 13 سيارة بدون ترخيص وأشار إلى أن الحملات المرورية لا تتوقف لضبط حركة الشارع.