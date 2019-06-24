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عاجل.. فرمان الخطيب يحرم لاسارتي من ضم مهاجم لاتيني للأهلي

الإثنين 24/يونيو/2019 - 12:55 ص
عاجل.. فرمان الخطيب يحرم لاسارتي من ضم مهاجم لاتيني للأهلي
الخطيب
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عمرو مصطفى
 
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استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عدم التعاقد مع أي مهاجمين من أمريكا اللاتينية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

ورفض رئيس الأهلي طلب الأوروجوياني لاسارتي بالتعاقد مع مهاجم لاتيني في الموسم الجديد.

 

وتمسك محمود الخطيب بالتعاقد مع مهاجم إفريقي لديه خبرة اللعب بالدوريات العربية والإفريقية لأن معظم صفقات أمريكا اللاتينية فشلت مع الأهلي في الدوري المصري.

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