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ريهام سعيد عن حفل افتتاح البطولة الأفريقية: "كبسنا ناس كتير"

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:10 ص
ريهام سعيد عن حفل افتتاح البطولة الأفريقية: كبسنا ناس كتير
الإعلامية ريهام سعيد
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هدى عبدالرازق
 
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أعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن إعجابها الشديد بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدة أنه كان حفل عظيم، تم الاستعداد له في وقت قياسي.

وأشارت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المصريين نجحوا في أن يجتمعوا على حب بلدهم، موجهة التحية لكل من شارك في الخروج بحفل الافتتاح بهذا الشكل، وللجمهور المصري وحرصه على التزامه بالقواعد.

وأضافت، أن مصر تستطع فعل كل شىء، متابعة: "مصر أذهلت العالم وكبسنا ناس كتير"، لافتة إلى أن مصر خرجت بالحفل بهذا الشكل على الرغم من أنها تخوض حربًا ضد الإرهاب.
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