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أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 23-6-2019

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:41 ص
أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 23-6-2019
مقدمو التوك شو
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، حيث سيشهد غدًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

نقيب الموسيقيين: ميريام فارس اعتذرت.. والنقابة قبلت
قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يوجد مبالغة في رد الفعل على تصريحت ميريام فارس المسيئة لمصر، متابعًا: "كلمة واتقالت بدون قصد، وصاحبة الشأن اعتذرت".

باحثة: "قللوا استخدام البلاستيك.. إحنا في مصيبة"
وأشارت "الجيزاوي"، إلى أن مادة "الميكرو بلاستيك" وهى مادة بلاستيكية خطيرة، تدخل في تصنيع مواد كثيرة، منها مساحيق التجميل، و10% من تركيب معجون الأسنان من نفس المادة، معقبة: "في مصيبة إحنا مش واخدين بالنا منهم".

رئيس الزمالك: "قناة الشرق تضم كافة خونة مصر"
وهاجم عضو مجلس النواب أيمن نور قائلًا: "بيعمل عمليات شفط ونفخ وزرع شعر.. ده خاين وشكله أصبح مثل الخنازير"، منوهًا إلى أن قناة الشرق تضم كافة خونة مصر مثل معتز مطر، الذى لديه حالة غل من مصر.

نقيب الفلاحين عن انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ: المزارع زعلان (فيديو)
وعلق نقيب الفلاحين، على انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ، قائلًا: "الناس مبسوطة وبتقول البطيخ والطماطم ببلاش، بس الفلاح زعلان، لأن تدني الأسعار يؤثر على الفلاح".

"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية (فيديو)
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحديث على أن محصول الطماطم مصاب بأمراض سرطانية، أمر غير صحيح تمامًا.

فرج عامر يكشف تفاصيل مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لحظر استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية بالشكل الموجود عليه الآن، وذلك نظرًا لخطورته على صحة الإنسان.

أحمد موسى: أكرم أوغلو رئيس تركيا القادم
توقع الإعلامي أحمد موسى أن يكون المعارض التركي أكرم أوغلو، رئيس تركيا القادم عقب فوزه في الانتخابات البلدية بإسطنبول للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن "أوغلو" سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وسيكتسح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا: "هذه هي نهاية حكم أردوغان".

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