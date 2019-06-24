أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 23-6-2019
الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:41 ص
Advertisements
Advertisements
أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، حيث سيشهد غدًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.
نقيب الموسيقيين: ميريام فارس اعتذرت.. والنقابة قبلت
قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يوجد مبالغة في رد الفعل على تصريحت ميريام فارس المسيئة لمصر، متابعًا: "كلمة واتقالت بدون قصد، وصاحبة الشأن اعتذرت".
باحثة: "قللوا استخدام البلاستيك.. إحنا في مصيبة"
وأشارت "الجيزاوي"، إلى أن مادة "الميكرو بلاستيك" وهى مادة بلاستيكية خطيرة، تدخل في تصنيع مواد كثيرة، منها مساحيق التجميل، و10% من تركيب معجون الأسنان من نفس المادة، معقبة: "في مصيبة إحنا مش واخدين بالنا منهم".
رئيس الزمالك: "قناة الشرق تضم كافة خونة مصر"
وهاجم عضو مجلس النواب أيمن نور قائلًا: "بيعمل عمليات شفط ونفخ وزرع شعر.. ده خاين وشكله أصبح مثل الخنازير"، منوهًا إلى أن قناة الشرق تضم كافة خونة مصر مثل معتز مطر، الذى لديه حالة غل من مصر.
نقيب الفلاحين عن انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ: المزارع زعلان (فيديو)
وعلق نقيب الفلاحين، على انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ، قائلًا: "الناس مبسوطة وبتقول البطيخ والطماطم ببلاش، بس الفلاح زعلان، لأن تدني الأسعار يؤثر على الفلاح".
"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية (فيديو)
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحديث على أن محصول الطماطم مصاب بأمراض سرطانية، أمر غير صحيح تمامًا.
فرج عامر يكشف تفاصيل مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لحظر استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية بالشكل الموجود عليه الآن، وذلك نظرًا لخطورته على صحة الإنسان.
أحمد موسى: أكرم أوغلو رئيس تركيا القادم
توقع الإعلامي أحمد موسى أن يكون المعارض التركي أكرم أوغلو، رئيس تركيا القادم عقب فوزه في الانتخابات البلدية بإسطنبول للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن "أوغلو" سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وسيكتسح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا: "هذه هي نهاية حكم أردوغان".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، حيث سيشهد غدًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.
نقيب الموسيقيين: ميريام فارس اعتذرت.. والنقابة قبلت
قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يوجد مبالغة في رد الفعل على تصريحت ميريام فارس المسيئة لمصر، متابعًا: "كلمة واتقالت بدون قصد، وصاحبة الشأن اعتذرت".
باحثة: "قللوا استخدام البلاستيك.. إحنا في مصيبة"
وأشارت "الجيزاوي"، إلى أن مادة "الميكرو بلاستيك" وهى مادة بلاستيكية خطيرة، تدخل في تصنيع مواد كثيرة، منها مساحيق التجميل، و10% من تركيب معجون الأسنان من نفس المادة، معقبة: "في مصيبة إحنا مش واخدين بالنا منهم".
رئيس الزمالك: "قناة الشرق تضم كافة خونة مصر"
وهاجم عضو مجلس النواب أيمن نور قائلًا: "بيعمل عمليات شفط ونفخ وزرع شعر.. ده خاين وشكله أصبح مثل الخنازير"، منوهًا إلى أن قناة الشرق تضم كافة خونة مصر مثل معتز مطر، الذى لديه حالة غل من مصر.
نقيب الفلاحين عن انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ: المزارع زعلان (فيديو)
وعلق نقيب الفلاحين، على انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ، قائلًا: "الناس مبسوطة وبتقول البطيخ والطماطم ببلاش، بس الفلاح زعلان، لأن تدني الأسعار يؤثر على الفلاح".
"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية (فيديو)
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحديث على أن محصول الطماطم مصاب بأمراض سرطانية، أمر غير صحيح تمامًا.
فرج عامر يكشف تفاصيل مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لحظر استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية بالشكل الموجود عليه الآن، وذلك نظرًا لخطورته على صحة الإنسان.
أحمد موسى: أكرم أوغلو رئيس تركيا القادم
توقع الإعلامي أحمد موسى أن يكون المعارض التركي أكرم أوغلو، رئيس تركيا القادم عقب فوزه في الانتخابات البلدية بإسطنبول للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن "أوغلو" سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وسيكتسح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا: "هذه هي نهاية حكم أردوغان".
Advertisements
المزيد عن: مصر رجب الطيب اردوغان توك شو أخبار
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء 15-1-2019
- ملخص اللي فاتك في ليلة الخميس.. أبرز أخبار التوك شو 17-1-2019
- التوك شو × 24 ساعة.. نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار الفول والتعليم تكشف سر "العشرة جنيه"
- أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 20-4-2019
- القليوبية × 24 ساعة: "إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة ميكروباص..وإنتظام الإمتحانات بكليات جامعة بنها تزامنا مع الموجة الحارة"
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الخميس 23-5-2019
- نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان
- نقيب الفلاحين عن انخفاض أسعار الطماطم والبطيخ: المزارع زعلان (فيديو)