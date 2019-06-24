خبير في الشؤون التركية: أردوغان تلقى صفعة جديدة بفوز مرشح المعارضة

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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في الشئون التركية، إن أردوغان تلقى صفعة جديدة بفوز مرشح المعارضة في إسطنبول بفارق 800 ألف صوت.



وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، أن إسطنبول لها أهمية تاريخية وحضارية معروفة، وأكبر المدن التركية على الإطلاق.



وأضاف أن إسطنبول بها 30% من الناتج القومي لتركيا، فضلًا عن أنها الجزء الوحيد في تركيا الذي يقع في قارة أوروبا، متابعًا: "أردوغان قال إن من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا ومن يحكم إسطنبول يحكم تركيا".

