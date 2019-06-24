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عمرو أديب: "الأكياس البلاستيكية احتمال تخلص على البشرية"

الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:43 ص
عمرو أديب: الأكياس البلاستيكية احتمال تخلص على البشرية
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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حذر الإعلامي عمرو أديب، من خطورة استخدام الأكياس البلاستيك، مثمنًا مناقشة البرلمان مشروع قانون لمنع استخدام الأكياس البلاستيك في مصر.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن العالم كله يتجه إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية، مضيفا: "الكيس البلاستيك احتمال يخلص على البشرية"، حيث أن الأكياس لا تتحلل.

وأضاف أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث كان قديما هناك شنط تعرف بشنطة الخضار ولم تكن مصنوعة من بلاستيك، ويجب علينا أن نعود لاستخدامها، متابعا: "خلوا بالكم من صحتكم".
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