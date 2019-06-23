رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441| خطوات تسجيل العام الدراسي الجديد | تسجيل نظام نور للمستجدين 1441 | طريقة التسجيل

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441 ، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الوسائل للمواطنين بالمملكة للحصول على نتائج الطلاب بكل سهولة سعيًا منها لتقليل الوقت والجهد على المواطنين لجعل قضاء المصالح الحكومية بسيط، ويقدم نظام نور العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور مثل خدمات التسجيل للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد ، ويوفر كذلك خدمات نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية وتفاصيل حركة النقل الداخلي للمعلمين ، واليوم نقدم لحضراتكم خطوات تسجيل العام الدراسي الجديد من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441 .





نظام نور 1440 برقم الهيئة الوطنية وتسجيل الروضة

يتيح لكم نظام نور 1440 برقم الهيئة الوطنية وتسجيل الروضة، تسجيل الدخول على رابط نظام نور برقم الهيئة الوطنية للاستفادة بكافة الخدمات التي يقدمها نظام نور، بتسجيل الروضة للطلاب الجدد للعام الدراسي 1440 حيث يتثنى لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في نظام الروضة ورياض الأطفال وحفظ وتجويد القرآن الكريم.





خطوات تسجيل العام الدراسي الجديد وطريقة التسجيل:-

- ادخل على رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441 ( noor.moe.gov.sa ) .

- اختر تسجيل ولي أمر جديد.

- سجل الاسم وصلة القرابة بالطالب وجنسية ولي الأمر.

- أدخل رقم الجوال الخاص بك.

- سوف يتم إرسال رسالة باسم المستخدم وكلمة السر.

- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط كلمة "دخول".

- سيتم فتح صفحة جديدة لتسجيل دخول ولي الأمر.

- حدد النوع والقرابة والجنسية.

- اكمل بيانات الطالب.





تسجيل نظام نور للمستجدين 1441 - ادخل على الموقع الرسمي لنظام نور للمستجدين 1441 ( noor.moe.gov.sa ).

- ادخل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق في الخانات المخصصة لها.



