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التشكيل الأساسي لمباراة السنغال وتنزانيا في أمم إفريقيا

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:27 م
التشكيل الأساسي لمباراة السنغال وتنزانيا في أمم إفريقيا
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب الدفاع الجوى مباراة بين منتخبي السنغال وتنزانيا فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.


واختار المدير الفنى السنغالى "اليو سيسيه" تشكيل منتخب أسود التيرانجا كالأتي :" إدواردو ميندى، خاليدو كوليبالى، ساليف سانى، يوسف سابالى، موسي واجو، جيايي، كريبين دياتى، بابا ندياي، نيانج، كيتا بالدى، إسماعيلا سار.


بينما اختار إيمانويل أمونيكى المدير الفتى لتنزانيا التشكيل كالأتي :

مانويلا، كاماجى، يوندان، موانتيكا، رمضانى، سالوم، مكامى، عباس، ساماتا، موسوڤو، بوكو.

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