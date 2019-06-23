"مينو رايولا" محطم أحلام برشلونة

سلطت إحدى الصحف الإسبانية، الضوء على الصفقات التي تسبب وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا في فشل انتقالها إلى نادي برشلونة الإسباني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كل اللاعبين الذين يريدهم البارسا ويكون وكيل أعمالهم مينو رايولا، لا ينتهي الأمر بشكل جيد في هذه العمليات.



