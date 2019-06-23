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"مينو رايولا" محطم أحلام برشلونة

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:24 م
مينو رايولا محطم أحلام برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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سلطت إحدى الصحف الإسبانية، الضوء على الصفقات التي تسبب وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا في فشل انتقالها إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كل اللاعبين الذين يريدهم البارسا ويكون وكيل أعمالهم مينو رايولا، لا ينتهي الأمر بشكل جيد في هذه العمليات.

وأشارت التقارير إلى أنه ليس فقط مع ماتياس دي ليخت، ولكن حدث ذلك أيضا مع بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي.
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