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ترامب يخطط لفرض عقوبات CAATSA على تركيا

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:26 م
ترامب يخطط لفرض عقوبات CAATSA على تركيا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أردوغان وكبار مستشاريه، من أنه إذا مضت تركيا قدما في عملية شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي طراز S-400 فإن الولايات المتحدة ستقود صناعة الدفاع التركية الناشئة إلى الخراب.

وقالت تقارير إن ترامب يشعر بضغط من قادة الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لفرض عقوبات CAATSA على تركيا، وأن الإدارة الأمريكية قامت بوضع 3 خطط للرد على تجاهل أنقرة للتحذيرات.

وقامت الولايات المتحدة بدراسة إمكانية فرض عقوبات لأكثر من عام، حيث أصبح واضحا أن تركيا لن تتراجع، وكان من أبرز المؤيدين لهذه الخطوة ويس ميتشيل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، الذي استقال في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن أن تصل أشد حزمة عقوبات، قيد المناقشة بين المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، إلى إصابة الاقتصاد التركي المضطرب بالفعل بحالة شلل تام.

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المزيد عن: نظام الدفاع الصاروخي الروسي عقوبات دونالد ترامب تركيا S-400
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