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النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:24 م
النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا
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علي نبوي
 
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حقق منتخب المغرب فوزا قاتلا من أمام نظيره ناميبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.


الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبو المغرب في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم.


وفي الشوط الثاني واصل لاعبو أسود الأطلسي ضغطهم على مرمى ناميبيا حتى منح كيميوني لاعب ناميبيا في إحراز هذف المغرب في الدقيقة ٩٠.


وبهذا الفوز رفع المغرب رصيده إلى ٣ نقاط في المركز الأول للمجموعة منتظرا لما ستسفر عنه مباراة كوت ديفوار ونيجيريا، بينما بقي منتخب ناميبيا بدون أي نقطة.

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