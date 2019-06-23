النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا

حقق منتخب المغرب فوزا قاتلا من أمام نظيره ناميبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.





الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبو المغرب في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم.