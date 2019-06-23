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العثور على عون حرس مقيّد اليدين وفاقد للوعي

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:18 م
العثور على عون حرس مقيّد اليدين وفاقد للوعي
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مروى الجلاصي
 
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تم بعد ظهر اليوم الأحد 23 جوان 2019، العثور على عون حرس وطني مقيّد اليدين وفاقدا للوعي بجانب سيارته، في المنطقة الفاصلة بين العيون و"مزرق الشمس" من ولاية القصرين.

و قد قامت وحدات الحماية المدنية بنقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج، إثر العثور عليه فاقدا للوعي بين العيون و"مزرق الشمس".

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم تتوضح بعد أسباب هذه الحادثة، وما إذا كانت ذات طابع إجرامي أو صبغة إرهابيّة.
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