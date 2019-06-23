فرمان الخطيب يحرم لاسارتي من ضم مهاجم لاتيني للأهلي

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عدم التعاقد مع أي مهاجمين من أمريكا اللاتينية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









ورفض رئيس الأهلي طلب الأوروجوياني لاسارتي بالتعاقد مع مهاجم لاتيني في الموسم الجديد.









وتمسك محمود الخطيب بالتعاقد مع مهاجم إفريقي لديه خبرة اللعب بالدوريات العربية والإفريقية لأن معظم صفقات أمريكا اللاتينية فشلت مع الأهلي في الدوري المصري.



