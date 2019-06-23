"عرفة" تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:16 م
الفجر السعودي
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جاءت منطقة عرفة، على رأس قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال 24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
وسجلت منطقة عرفة درجو حرارة 48.4 درجة مئوية، لتحتل قائمة أعلى درجة حرارة عالميًا.
وعلق الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على هذا الأمر، ناشرًا نتيجة الإحصائيات العالمية.
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