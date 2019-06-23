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النيابة العامة بالزيتون تأمر بتشريح جثتين لرجل وزوجته بعد العثور عليهما مقتولين

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:19 م
النيابة العامة بالزيتون تأمر بتشريح جثتين لرجل وزوجته بعد العثور عليهما مقتولين
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زينب عطا
 
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أمرت نيابة الزيتون، بتشريح جثتين لرجل وزوجته، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد العصور عليهم مقتولين داخل شقتهما، والانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وتوجد بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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