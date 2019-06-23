بتكلفة 16 مليون و890 ألف جنيه.. جامعة سوهاج تطور وحدة الغسيل الكلوي وتنشئ طوارئ للأطفال

أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد أنه تمت الموافقة على تطوير وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي بتكلفة 16 مليون و890 ألف جنيه بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB، وإنشاء وحدة طوارئ للحالات الحرجة للأطفال بتكلفة 11 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي المصري.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة مع مجلس قسم الأطفال بكلية الطب، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسان النعماني عميد الكلية، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، الدكتور مصطفى ابوسديرة رئيس قسم الأطفال، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال بالكلية.





وقال الدكتور أحمد عزيز إن المستشفى الجامعي تقدم خدمة علاجية لما يقرب من 70% من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة الطبية تعد ضمن أوليات إدارة الجامعة، من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج.





وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة على ضرورة التأكد من استلام كافة الأجهزة من خلال اللجان الفنية المختصة، على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.





ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد أن افتتاح وحدة الحالات الحرجة سيسبقه عمل تطوير شامل لاستقبال قسم الأطفال، ويشمل تبريد وتكييف كامل وعمل صيانة لجميع الأسره وتغير جميع المراتب، واستكمال جميع النواقص من المستلزمات والأدوات والعمالة اللازمة لتشغيل القسم وفتحه أمامه المواطنين من محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى.





وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة أن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة للأطفال من سن شهر حتى ١٣ سنة لعدد من الأمراض منها حالات التسمم، التشنجات، لدغات العقرب، الفشل القلبي وحالات غيبوبة السكر، إضافة إلى احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي والسفلي.



