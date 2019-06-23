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منجي الرحوي: "حمة الهمامي أصبح ناطقا باسم أربعة أحزاب"

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:13 م
منجي الرحوي: حمة الهمامي أصبح ناطقا باسم أربعة أحزاب
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مروى الجلاصي
 
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إعتبر عدد من القياديين بالجبهة الشعبية في اجتماع شعبي إلتأم اليوم بمدينة باجة، أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي "يمثل إعاقة للجبهة".

وأكدوا على أن "الجبهة تشهد اليوم انطلاقة حقيقية من ولاية باجة التي كان للشهيد شكري بلعيد آخر اجتماع شعبي بها".

واعتبر القيادي منجي الرحوي أن حمة الهمامي لم يعد ناطقا رسميا باسم الجبهة بل هو ناطق باسم أربعة أحزاب، مشيرا إلى أن "المالكين الحقيقيين للجبهة" يعقدون أول اجتماع لهم اليوم بباجة بعد تصدّعها.
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