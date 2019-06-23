هل يعود داني ألفيش إلى برشلونة ؟

تدور العديد من الأحاديث حول احتمالية، عودة النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش إلى بيته السابق، برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.





وبحسب ما كرته إذاعة "RAC1" فقد تم عرض داني الفيش على برشلونة ، ومن قم فإن مسؤولو برشلونة لا يستبعدوا حدوث الصفقة.



