هل يعود داني ألفيش إلى برشلونة ؟
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:12 م
عمر عبدالعزيز
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تدور العديد من الأحاديث حول احتمالية، عودة النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش إلى بيته السابق، برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.
وبحسب ما كرته إذاعة "RAC1" فقد تم عرض داني الفيش على برشلونة ، ومن قم فإن مسؤولو برشلونة لا يستبعدوا حدوث الصفقة.
ومن الجدير بالذكر أن داني ألفيش، قد أعلن هذا اليوم عن نهاية فترته في باريس سان جيرمان الفرنسي .. وسيكون اللاعب مجاني الشهر المقبل.
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