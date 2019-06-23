يلا كورة yalla kora مشاهدة مباراة السنغال ضد تنزانيا اليوم الأحد 23 / 6 / 2019 حصرياً على قنوات beIN SPORTS HD

مشاهدة مباراة السنغال ضد تنزانيا بث مباشر والتي تقام على أرضية ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها أرض الكنانة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.









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ويعتمد المنتخب السنغالي بين صفوفه على خدمات ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من أجل قيادة منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول في تاريخهم خاصةً وأن اسود التيرانجا لم يسبق لهم أن حصلوا على البطولة من قبل.









في المقابل يدخل المنتخب التنزاني المباراة بدافع التمثيل المشرف ومحاولة مجاراة نسق المنتخب السنغالي حيث سيكفيهم الخروج على اقل تقدير بنقطة التعادل كما أن الفوز سيكون أمر رائع بالنسبة لهم في حالة نجحوا في تحقيق المنتظر.









القنوات الناقلة لمباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر يلا شوت لايف:

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)





كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر:

ومن المنتظر ان تنقل المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 و 2 بالإضافة إلى روابط يلا شوت وكورة أونلاين لمتابعة المباراة يوتيوب جودة عالية بدون تقطيع HD الأسطورة لايف OSTORA LIVE



