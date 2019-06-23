في طريقهنّ لإحياء حفل زفاف.. أربع "ماشطات" يفقدن حياتهنّ بحادث
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:07 م
مروى الجلاصي
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أسفر حادث إصطدام سيارة خفيفة بشاحنة ثقيلة رابضة، عن وفاة أربع نساء يعملن "ماشطات" كنّ متوجهات لإحياء حفل زفاف، وإصابة شخص خامس بجروح طفيفة.
وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك، فإن الحادث جدّ ظهر اليوم على مستوى الطريق الجهوية عدد 26 بمنطقة المهاذبة من معتمدية بوعرقوب، أين حادت سيارة عن الطريق واصطدمت بشاحنة رابضة، كما أكد ذات المصدر أن التحريات الأولية تشير إلى أن السائق كان يقود بسرعة مفرطة.
وأضاف يزيد بن قمرة ناظر مستشفى الطاهر المعموري بنابل، أن اثنتين توفيتا على عين المكان فيما توفيت امرأتان بمستشفى الطاهر المعموري بنابل متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة، وما يزال الشخص الخامس في المستشفى المحلي بقرمبالية يتلقى الاسعافات الأولية إلى حين ايواءه بمستشفى الطاهر المعموري.
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