في طريقهنّ لإحياء حفل زفاف.. أربع "ماشطات" يفقدن حياتهنّ بحادث

أسفر حادث إصطدام سيارة خفيفة بشاحنة ثقيلة رابضة، عن وفاة أربع نساء يعملن "ماشطات" كنّ متوجهات لإحياء حفل زفاف، وإصابة شخص خامس بجروح طفيفة.

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك، فإ ن الحادث جدّ ظهر اليوم على مستوى الطريق الجهوية عدد 26 بمنطقة المهاذبة من معتمدية بوعرقوب، أين حادت سيارة عن الطريق واصطدمت بشاحنة رابضة، كما أكد ذات المصدر أن التحريات الأولية تشير إلى أن السائق كان يقود بسرعة مفرطة.