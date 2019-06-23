كورة ستار PLUS مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا Yalla Shoot جودة عالية الأسطورة لايف Ostora يلا شوت Africa Cup of Nations

مشاهدة مباراة السنغال ضد تنزانيا بث مباشر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام في مصر حتى 19 يوليو ويسلط معكم الفجر الرياضي في السطور المقبلة روابط البث المباشر للمباراة والقنوات الناقلة لها.









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وكانت مباراة السنغال وتنزانيا قد تكررت في مناسبتين من قبل حيث أوقعتهم تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008 في مجموعة واحدة وإنتهت المباراة الاولى في السنغال بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن تنتهي المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.









ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السنغال المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمي: إدوار مندي.

• خط الدفاع: موسى وجوي – يوسف سبالي – كاليدو كوليبالي – سالف سانيه.

• خط الوسط: إدريسا جانا – ألفريد ندياي – بابي ندياي.

• خط الهجوم: إسماعيلا سار – كريبين دياتا – مباي نيانج.









كورة لايف القنوات الناقلة لمباراة السنغال وتنزانيا:

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها نوفل الباشي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي صادق السالمي ويساعده انور هميلة مساعد حكم أول وعطية مساعد وهيثم قيراط حكم رابع.





كورة أون لاين مشاهدة مباراة السنغال اليوم الاحد:

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