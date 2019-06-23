الأعلى للثقافة يعلن الحاصلين على جوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:07 م
سعد نبيل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى، عقد المجلس اجتماعه السنوى للإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانونى لأعضاء المجلس؛ فيما جاءت أسماء الفائزين فى (جوائز النيل للمبدعين المصريين) كالأتى:
أولًا الفنون: الفنان التشكيلى أحمد نوار.
ثانيًا الآداب: الناقد الأدبى الدكتور جابر عصفور.
ثالثًا العلوم الاجتماعية: الدكتور مفيد شهاب.
أما جائزة النيل للمبدعين العرب؛ فحصدها المعمارى الفلسطينى راسم بدران من العاصمة الفلسطينية القدس.
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