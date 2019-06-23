الأعلى للثقافة يعلن الحاصلين على جوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى، عقد المجلس اجتماعه السنوى للإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانونى لأعضاء المجلس؛ فيما جاءت أسماء الفائزين فى (جوائز النيل للمبدعين المصريين) كالأتى:





أولًا الفنون: الفنان التشكيلى أحمد نوار.