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نجم منتخب الأرجنتين يُغازل برشلونة

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:06 م
نجم منتخب الأرجنتين يُغازل برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت النجم الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وريال بيتيس الإسباني الحالي، على سعادته بسبب اللعب بجوار ليونيل ميسي.

وقال لوسيلسو، خلال تصريحات صحفية: أن تلعب مع ميسي في نفس الفريق هو أمتياز، فهو يحل كل شيء، ويحاول المرء الاستفادة منه، والاستمتاع به، في جلسات التدريب، وفي المباريات على حد سواء".

وتسعى العديد من الأندية للظفر بخدمات لو سيلسو، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد تتم الصفقة مقابل 75 مليون يورو.
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