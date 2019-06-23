وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: الكشف على 134 مواطن بمرسي علم وصرف الأدوية بالمجان في قافلة طبية

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن الانتهاء من الكشف الطبى، اليوم الاحد، على 134 مواطن فى مدينة مرسى علم وقراها ضمن قافلة طبية، حيث تم صرف العلاج لهم والكشف مجانًا.

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وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان له: "تنفيذا لتعليمات المحافظ أحمد عبدالله، وبمشاركة فريق أشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر، بإقامة قافلة طبية علاجيه بمركز طب الأسرة بمرسي علم".

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وأضاف مرعى: "تم الكشف على 134 حالة بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب، وإجراء الفحوصات المعملية وإجراء 18حالة، وأشعة، ورسم قلب لعدد 9 حالات، وإحالة حالتين إلى مستشفى القصير المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة".