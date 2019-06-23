من بينها إعفاء ذوي الاحتياجات من غرامة تأخير المصروفات.. أربعة قرارات جديدة من جامعة الإسكندرية



ووافق المجلس على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من غرامة التأخير فى سداد الرسوم الدراسية المقررة، وإعفاء الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، ومد فترة السماح للطلاب المتأخرين عن السداد حتى يوم 10 يوليو 2019.



كما وافق المجلس على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي 2019-2020 اعتبارًا من 1 أغسطس حتى 30سبتمبر القادم، وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن.



ووافق المجلس على إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق بالجامعة يكون مسئول عن سرعة الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق للرأى العام.



أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية خلال إجتماع مجلس الجامعة اليوم الأحد عمداء الكليات ضرورة الإنتهاء من أعمال الرصد والتصحيح لأوراق إمتحان الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 30 يونيو القادم وتوخى الدقة فى أعمال الكنترولات.